FETÖ'nün sözde "Dışişleri" teşkilatı mahrem yapılanması soruşturmasında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı, ayrıca haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan tekil ve ardışık şekilde aranma gibi deliller bulunduğu belirlendi.



48'i, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden, 5'i ise aktif olarak çalışan toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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