Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...
Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi. Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek gözyaşı döktü.
18.04.2022 15:24 - Son Güncelleme: 18.04.2022 15:24
Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında yapıldı.
Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın. Bebeğim annen geldi" diyerek gözyaşı döktü.