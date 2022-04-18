RAMAZAN İMSAKİYE
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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi. Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek gözyaşı döktü.

18.04.2022 15:24 - Son Güncelleme: 18.04.2022 15:24
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın. Bebeğim annen geldi" diyerek gözyaşı döktü.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'yı 17 Nisan'daki doğum gününde unutmadı.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın annesi doğum gününü mezarda kutladı: Yaşasaydı...

"Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.

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