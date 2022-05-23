Başkan Erdoğan liderliğinde yüzyılın işi 20 yıla sığdırıldı: "2053 ve 2071 vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AK Parti'nin 20 yılını kısa bir video ile paylaştı.
20 YILDA YÜZYILLIK İŞ
Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer verdi.
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YÜZYILI"
Güçlü Türkiye'yi işaret eden Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 23, 2022
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/svPPkUkbM6