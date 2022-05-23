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    • 24.05.2022 01:10
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    Başkan Erdoğan liderliğinde yüzyılın işi 20 yıla sığdırıldı: "2053 ve 2071 vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye"

    AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdı. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı ve son 20 yılda yapılanları özetledi.

    2053 ve 2071 vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AK Parti'nin 20 yılını kısa bir video ile paylaştı.

    20 YILDA YÜZYILLIK İŞ
    Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer verdi.



    "BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YÜZYILI"
    Güçlü Türkiye'yi işaret eden Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
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