Milli Uzay Programı Starteji Belgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı





Devletlerin uzay politikalarının ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığı ifade edilen genelgede "Fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşifte ve insan uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmaları; sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörleri verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikaları, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlanmaktadır" denildi.