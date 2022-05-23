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    • 24.05.2022 00:28
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    Azerbaycan ile Ermenistan arasında "sınırın komisyonu" kuruyor! Aliyev imzaladı

    Azerbaycan, Ermenistan’la arasındaki sınırın belirlenmesi için bir sınır komisyonu kuracağını duyurdu. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "sınırın komisyonu" ile ilgili kararnameyi imzaladı.

    sınırın komisyonu kuruyor! Aliyev imzaladı

    Azerbaycan-Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi ve çizilmesi konusunda uzman bir grup oluşturulacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin Devlet Komisyonunun kurulması hakkındaki kararnameyi imzaladı.

    Kararnameye göre Bakanlar Kurulu'na Devlet Komisyonu Sekreterliği ve ilgili devlet kurumlarından uzmanlardan oluşan düzenli bir uzman grubunun kurulması talimatı verildi.

    MİCHEL, ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE AĞUSTOS AYINA KADAR YENİDEN GÖRÜŞECEK

    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmiş ve ikili görüşmelerin ardından üçlü görüşme gerçekleştirmişti.
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    Haberler Güncel Azerbaycan ile Ermenistan arasında "sınırın komisyonu" kuruyor! Aliyev imzaladı
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