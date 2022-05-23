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    • 23.05.2022 20:53
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    • 23.05.2022 21:04
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali veren Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Konuya ilişkin Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret eden Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon sinyali!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verdi.

    Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz." diyerek perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.



    "HAZIRLIKLAR TAMAMLANIR TAMAMLANMAZ BU OPERASYONLAR BAŞLAYACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.



    "GELECEKTEKİ POLİTİKALARIMIZIN REFERANSI..."
    Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."
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