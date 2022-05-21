Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2022 18:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 18:35
    ABONE OL

    CHP, Maltepe mitingi için 50 ilden insan topladı! Şirin Payzın alan dolmayınca hükümeti suçladı

    Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Maltepe mitingi için parti, Türkiye'nin her yerinden insan topladı. Miting kalabalık gözüksün diye 50 ilden otobüslerce insan toplayan CHP, yine kalabalık bir görüntüye ulaşamadı. Halk Tv sunucusu Şirin Payzın alan dolmayınca güvenlik önlemi alan emniyete suç attı. İnsanların üstlerinin aranmasından şikayetçi olan Payzın, 'Neyi koruyoruz' biz diye anlamsız bir ifade kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP Maltepe mitingi için 50 ilden insan topladı!

    CHP'nin düzenleyeceği mitingde sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

    AK PARTİ MİTİNGİ GÖRÜNTÜSÜ İSTEDİLER

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile AK Parti mitinglerindeki gibi kalabalık görüntü oluşturmak için 50 ilden insan toplandı. Fakat o kadar insan toplanmasına rağmen miting alanı dolmadı.

    PAYZIN TUTUŞTU

    Halk Tv sunucusu Şirin Payzın ise miting alanı dolmayınca suçu hükümete attı.

        Güvenlik önlemi alan ekiplere tepki gösteren Payzın, insanların üstlerinin aranmasında şikayetçi oldu.

        'Neyi koruyoruz' biz diye anlamsız bir ifade kullandı. AK Parti'nin Yenikapı mitinglerini kıskanan Payzın, insan engelleme yalanına sarıldı.

        ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ UYARI
        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilginç bir uyarıda bulundu.

        Büyükelçilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı.

        "ŞİDDETE DÖNÜŞEBİLİR"
        Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Güncel CHP, Maltepe mitingi için 50 ilden insan topladı! Şirin Payzın alan dolmayınca hükümeti suçladı
            SON DAKİKA