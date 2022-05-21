CHP, Maltepe mitingi için 50 ilden insan topladı! Şirin Payzın alan dolmayınca hükümeti suçladı

'Neyi koruyoruz' biz diye anlamsız bir ifade kullandı. AK Parti'nin Yenikapı mitinglerini kıskanan Payzın, insan engelleme yalanına sarıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ UYARI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilginç bir uyarıda bulundu.

Büyükelçilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı.

"ŞİDDETE DÖNÜŞEBİLİR"

Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."