CHP, Maltepe mitingi için 50 ilden insan topladı! Şirin Payzın alan dolmayınca hükümeti suçladı

CHP'nin düzenleyeceği mitingde sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.
AK PARTİ MİTİNGİ GÖRÜNTÜSÜ İSTEDİLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile AK Parti mitinglerindeki gibi kalabalık görüntü oluşturmak için 50 ilden insan toplandı. Fakat o kadar insan toplanmasına rağmen miting alanı dolmadı.
PAYZIN TUTUŞTU
Halk Tv sunucusu Şirin Payzın ise miting alanı dolmayınca suçu hükümete attı.