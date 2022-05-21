Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Edremit'te ünlü şefler ile bir araya geldi

MALATYA YÖRESİNE AİT BULGUR YEMEĞİ...

Ardından Emine Erdoğan, kurutulmuş salata kabukları ile bir çeşit bulgur yemeği yaptı. Malatya yöresine ait olan yemeğin içindeki bulgurları kendi eli ile yuvarlayan Emine Erdoğan, ardından Kepsutlu Emine Keskin ile bir araya geldi.

USTALARDAN TAM NOT ALDI

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kepsut ilçesinden Emine Keskin ve Emine Erdoğan, sıfır atık projesine atıfta bulunarak sebze saplarından börek sardı. Erdoğan'ın kendi eli ile sardığı börek ise ustalardan tam not aldı.