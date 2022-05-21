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    • 21.05.2022 21:28
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    Son dakika: 21 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu

    Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 677 bin 323 doza yükseldi.

    21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


        16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: 21 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu
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