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    • 20.05.2022 14:09
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar: Avrupa'ya PKK-YPG tepkisi! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurus

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-Kolombiya ilişkileri, Avrupa'da PKK/YPG'ye verilen destek ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya girme isteği yer aldı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir birinci derecede bunları görüşeceğiz. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bir diğer önemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var ama biri de uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunu da görüşeceğiz. Görüşmeden sonra da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır.

    Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.

    ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar: Avrupa'ya PKK-YPG tepkisi! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurus
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