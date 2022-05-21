Emine Erdoğan'dan "Türkiye Çevre Haftası" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran'ın bulunduğu haftanın "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "5 Haziran'ın bulunduğu hafta artık ülkemizde 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak. Çevre ile ilgili her konuya hayati bir önem veriyor, çözümü için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu adımın çevre mücadelemize etkisi ve katkısı büyük olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.