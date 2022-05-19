SON DAKİKA! İşte İsveç'ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı

Son dakika haberi... Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilişkisi olduğunu belirterek üyelik başvurusunu veto etti. İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.
İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...
FETÖ ÜYESİ İSİMLER
Bülent Keneş
FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Bir dönem FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yapan Keneş, 2015 yılında Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Levent Kepez
Harun Tokak
Yılmaz Ayten
PKK üyesi teröristler
Mehmet Sıraç Bilgin
Aysel Alhan
Aziz Turan
Ragıp Zarakolu
Halef Tak