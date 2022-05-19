SON DAKİKA! İşte İsveç'ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı

Son dakika haberi... Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilişkisi olduğunu belirterek üyelik başvurusunu veto etti. İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.



İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...



FETÖ ÜYESİ İSİMLER