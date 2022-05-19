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    • Güncel
    • 19.05.2022 13:31
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    • 19.05.2022 13:49
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    SON DAKİKA! İşte İsveç'ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı

    Son dakika haberine göre A Haber, Türkiye'nin İsveç'ten istediği teröristlerin listesine ulaştı. İsveç'in iade etmediği teröristlere vatandaşlık da verdiği ortaya çıktı.

    İşte İsveç’ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı

    Son dakika haberi... Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilişkisi olduğunu belirterek üyelik başvurusunu veto etti. İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.


    İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...

    FETÖ ÜYESİ İSİMLER



    Bülent Keneş
    FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Bir dönem FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yapan Keneş, 2015 yılında Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

    Levent Kepez
    Harun Tokak
    Yılmaz Ayten

    PKK üyesi teröristler
    Mehmet Sıraç Bilgin
    Aysel Alhan
    Aziz Turan
    Ragıp Zarakolu
    Halef Tak
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel SON DAKİKA! İşte İsveç'ten istenen teröristler! O isimlere A Haber ulaştı
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