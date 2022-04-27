İmamoğlu ve Yavaş'a "Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun



RESTİNDE VİTES YÜKSELTTİ: KATILMAYANA KAPIYI GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, dünkü sözlerinin ardından bir açıklama daha yaptı. CHP lideri, "Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi o nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun. " ifadeleriyle kendisini destekleyenlere kapısının açık olduğunu, desteklemeyenlere ise kapıyı göstereceğini ima etti.

ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU GÖSTERİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ya ben ya hiç' şeklindeki tehditlerinin ardından milletvekilleri kapıda alkış kuyruğuna girip tarafını belli etti.



Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'a karşı mesaj verdiği bu güçlü gösterinin ardından aldığı rüzgarla açıklamalarının dozunu artırması dikkat çekti.

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