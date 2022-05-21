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    • 22.05.2022 06:52
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 70 ile kuvvetli yağış uyarısı! Harita yayınlandı tarih verildi | 22-26 Mayıs 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yarın için 70 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22-26 Mayıs arası hava durumu tahminleri...

    70 ile kuvvetli yağış uyarısı! Harita yayınlandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin güneybatısı ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 31°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 23°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 28°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 24°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 27°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        MERSİN °C, 27°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 26°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            NEVŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 25°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 30°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 22°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 23°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ORDU °C, 24°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 23°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 23°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KARS °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 27°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 21°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 29°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 29°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 32°C
                Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                22-26 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 70 ile kuvvetli yağış uyarısı! Harita yayınlandı tarih verildi | 22-26 Mayıs 2022
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