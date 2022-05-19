Teröre destek veren İsveç ve Finlandiya'ya ses çıkarmayan CHP'nin 'Gardırop Atatürkçüleri'

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



KİM VATAN HAİNİ?

Dünyanın pürdikkat izlediği NATO eksenli bir süreç yaşanıyor. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak istiyor ve işin arkasında da ABD var. ABD'nin Rusya'yı sıkıştırmak için attığı bu adım, basit bir adım değil. Küresel bir gerginliğe, hatta üçüncü dünya savaşına bile yol açabileceği öngörülüyor.

Tam bu noktada dünya, Türkiye'nin nasıl tavır koyacağını merak ediyor. Ediyor, çünkü bu iki ülkenin NATO üyesi olması için Türkiye'nin onayı gerekiyor.



Türkiye'nin tavrını da Başkan Erdoğan açıkladı:

"Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş.

Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar.

Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." Batı'yla ilişkilerimizde çok az yakaladığımız tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. NATO üyesi olan, Batı yolculuğunu sürdüren Türkiye, ne yazık ki en büyük engeli de bizzat o Batı'dan gördü. Teröre destek verdiler, ambargo koydular ve "hasım" diye niteleyerek yaptırım uyguladılar.

Belki de ilk kez teröre destek veren Batı'nın ikiyüzlülüğünü açığa çıkartan bir fırsat yakalandı.

Peki, bu noktada Türkiye'deki muhalefet ne yapıyor?