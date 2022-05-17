CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre: Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin çalışanlarının da aralarında olduğu kamu görevlilerine rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, rüşvet paralarını 2 banka hesabında topladığı belirlendi.
17.05.2022 14:36 - Son Güncelleme: 17.05.2022 14:47
Soruşturmanın, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yıl önce gelen bir ihbarla başladığı öğrenildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların rüşvet aldığı içeriğindeki ihbarı araştıran ekipler, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.