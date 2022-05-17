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Haberler Güncel CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre: Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre: Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin çalışanlarının da aralarında olduğu kamu görevlilerine rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, rüşvet paralarını 2 banka hesabında topladığı belirlendi.

17.05.2022 14:36 - Son Güncelleme: 17.05.2022 14:47
CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

Soruşturmanın, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yıl önce gelen bir ihbarla başladığı öğrenildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların rüşvet aldığı içeriğindeki ihbarı araştıran ekipler, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

Elde edilen delillerle bugün sabah saat 06.00'da, İstanbul merkezli, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

Operasyonda aralarında 6 gıda mühendisi ile 48 zabıta memurunun da bulunduğu 194 kişi gözaltına alındı.

CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

RÜŞVET ALMAK İÇİN 'TUZAK DENETİM' YAPTILAR
Edinilen bilgilere göre, şüpheliler rüşvet sistemini şöyle yürütüyor; Zabıta memuru, rüşvet alınacak esnafı belirliyor. Bu esnafla tanışıp telefon numarası bırakılarak, herhangi bir sorunda kendisini araması isteniyor.

CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şok detaylar! Şifre Sağlam arkadaş! Zabıta kıyafetiyle yakalanmamak için...

Böylece esnafın güvenini kazanıyor. Aynı gün suç ortakları olan diğer zabıta memuru ile gıda mühendisleri, o esnafın iş yerine giderek denetim yapıyor, bir açık bulunuyor.

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