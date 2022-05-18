Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefetin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı üzerinden yürüttükleri algı operasyonuna ilişkin konuştu.



Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.





YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN, ABD KONGRESİNDE AYAKTA ALKIŞLANMASI

Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı'nın, ABD kongresinde ayakta alkışlanmasına ilişkin ise "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur." şeklinde konuştu.







ABD KONGRESİNDE NELER OLDU?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Burada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlanan Miçotakis, daha sonra ABD Kongre üyelerine hitap etti.

Miçotakis, provokasyon dolu konuşmasında, ABD'den Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde tüm nüfuzunu kullanmasını istedi.

SKANDAL SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLADILAR

"Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, Türk varlığını hiçe sayan sözleri sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.





YUNANİSTAN ABD'NİN ÜSSÜ HALİNE GELDİ

ABD, Doğu Akdeniz ve Girit başta olmak üzere Yunanistan'ın hukuksuz kararlarının yanında yer alıyor.

Washington yönetimi, uzun zamandır Yunanistan'ın çeşitli stratejik bölgelerine askeri mühimmatlar yığıyor.

Başkan Erdoğan, skandal gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi." diyerek ABD'ye tepkisini göstermişti.