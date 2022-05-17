Atatürk Havalimanı’nda inşa edilecek millet bahçesinin özellikleri neler? İstanbul’a neler kazandıracak?

Türkiye, dünyanın en önemli ulaşım koridorlarına sahip ülkelerinden bir tanesi. Asya'nın Avrupa ile adeta bağını sağlayan Türkiye, bu konumunun ehemmiyetini son yirmi yılda tam anlamıyla kavradı ve bu doğrultuda alt ve üst yapı yatırımlarına dünyada eşi benzeri zor görülür seviyede hız verdi.



Bu kapsamda dünyanın en büyük megakentlerinden birisi olan İstanbul'a 1953'den beri hizmet veren fakat 21. yüzyılda küreselleşen dünyanın trafiğini kaldıramayan Atatürk Havalimanın yerine, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı inşa edilmiş ve bu havalimanıyla birlikte bu yoğunluk tam anlamıyla kaldırıldı.



İstanbul Havalimanı açılış yaptığı günden itibaren birçok ödül almış ve şimdiden marka haline gelen gelmiş ve "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" sıralamasında ikinci oldu. Ayrıca 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021'de ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini aldı.

