Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında konuştu. Muhalefetin karalamalarına tepki gösteren Bakan Kurum, "Dünden beri hem sosyal medyada hem de tehditkar söylemlerle korkutmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;
SÖYLEMLERLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR
"Dünden beri hem sosyal medyada hem de tehditkar söylemlerle korkutmaya çalışıyorlar. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçemize gölge düşürmeye çalışıyorlar.
Tüm süreci vatandaşımız takip ediyor. 81 ilimizde böyle bri proje başlattık. 81 ilde yaptığımız millet bahçeleri coşkulu. Vatandaşlarımız orada vakit geçiriyor. Bir proje ortaya koyduk. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de var. Belediyelerimizle birlikte vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.
HANGİ MİLLET BAHÇEMİZİ SATTIK Kİ BUNU DA SATALIM
Hangi millet bahçesini sattık? Ne konut imarına, ne ticaret imarına açacağız. Ne de bir yapılaşma olacak. Atatürk Havalimanı'nı yıkmıyoruz. İhya ediyoruz. Milletimize açıyoruz.
En büyük halkçılık bu değil midir? Siz hiçbri iş yapmayacaksınız, proje yapmayacaksınız. İşiniz sadece AK Parti'nin projelerini eleştirmek...
Burası 8,5 milyon metrekare bir alan. İki pist var. Doğu-Batı Kuzey-Güney yönlerinde...
ATATÜRK HAVALİMANI ARTIK ŞEHRİN MERKEZİNDE KALDI
1900'lü yıllarda bu havalimanı yapıldı. Gelinen süreçte bu havalimanı şehrin merkezinde kaldı. Biz uçak gürültüsünden evimizde oturamazdık. İnsanlar burada rahatsız olurdu.
Cumhurbaşkanımız yeni bir havalimanının gerekliliğini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en önde gelen havalimanlarından biri haline geldi.
Siz bunu eleştireceğinize metro bağlantısını yapsanıza? Vatandaşa daha iyi hizmet versenize...