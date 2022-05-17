takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi

KRİZİN ARDINDAN ÖNCE ONGUN SONRA İMAMOĞLU FİYASKOSU

Gazeteciler ile fotoğrafın çıkması ve turun faturasının İBB tarafından karşılandığı bilgilerinin gelmesi ile eleştiriler iyice artınca önce Murat Ongun ardından Ekrem İmamoğlu adeta fiyasko niteliğinde bir açıklama yaptı.

Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri gerilimin tırmanmasına sebep oldu. Yaşananlara CHP yönetiminin de sessiz kalması Kılıçdaroğlu tarafından yeni bir hamle olarak nitelendirildi.