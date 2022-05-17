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    • 17.05.2022 22:34
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    • 17.05.2022 23:11
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    takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi

    Ramazan Bayramı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde getirdiği gazeteciler ile bir Karadeniz turu düzenlemişti. Düzenlenen turun faturası ve konuk edilen gazeteciler tartışma konusu olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisini dile getirerek İmamoğlu ile giriştiği adaylık yarışında öne çıkmaya çalıştı. takvim.com.tr kulislerden edindiği bilgiler doğrultusunda bu savaşta biletin Murat Ongun'a kesileceği ve görevden alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı ve Ongun'un da açıkta kaldığı öğrenildi.

    Karadeniz turunun faturası Murat Ongun’a yansıdı

    Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası artarak devam ediyor.

    KARADENİZ TURU İLE KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU
    Göreve geldiği günden beridir İstanbul'da adeta bir çöküş dönemi yaşatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünden yaptığı 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası bir Karadeniz turu düzenleyerek adeta yarışta ben de varım dedi.

    O GAZETECİLERLE FOTOĞRAF TEPKİ GETİRDİ
    İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerden oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti ve ağır eleştiri aldı.

        KRİZİN ARDINDAN ÖNCE ONGUN SONRA İMAMOĞLU FİYASKOSU
        Gazeteciler ile fotoğrafın çıkması ve turun faturasının İBB tarafından karşılandığı bilgilerinin gelmesi ile eleştiriler iyice artınca önce Murat Ongun ardından Ekrem İmamoğlu adeta fiyasko niteliğinde bir açıklama yaptı.

        Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri gerilimin tırmanmasına sebep oldu. Yaşananlara CHP yönetiminin de sessiz kalması Kılıçdaroğlu tarafından yeni bir hamle olarak nitelendirildi.

        TAKVİM.COM.TR'DEN ÇOK KONUŞULACAK KULİS BİLGİSİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karadeniz turunun faturasını direkt olarak Murat Ongun'a keseceği ve böylece hem İmamoğlu'na ağır bir darbe vuracak hem de artan eleştiri seslerini kısacağı bilgisine ulaşıldı.

        Ayrıca konuya ilişkin İmamoğlu'nun da ekibiyle bir toplantı düzenlediği ve bu toplantı sonucunda ekibinin neredeyse tamamının Ongun'un gitmesini istediği öğrenildi.

        TAKVİM.COM.TR'NİN AKTARDIKLARININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI
        takvim.com.tr'nin aktardığı çarpıcı kulis bilgilerinin ardından bizzat Murat Ongun'un yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü birimi kapatıldı. Böylece Ongun'un bileti kesilerek açıkta kalması sağlandı.

        TELE 1 İLE HALK TV DE SAVAŞTA CEPHE ALDI
        CHP içindeki savaşa yandaş TELE1 ve Halk Tv de dahil oldu.

        TELE 1 Murat Ongun görevden alındı dese de Halk Tv öyle bir şey yok diyor.

            ONGUN VE KAYNAĞI MEÇHUL KAZANÇLARI
            İstanbul'da kar esareti yaşanırken ve vatandaş yollarda büyük sıkıntı yaşaraken İsviçre ve Milano'da tatil yapan Ongun, tatilinin hesabını da aylar geçmesine rağmen veremedi.

            Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.

            KENDİ TATİLDEYKEN VATANDAŞI TROLLÜKLE SUÇLADI
            İstanbul'daki kar nedeniyle şikayetlerini dile getiren vatandaşları trollük yapmakla suçlayan Ongun'un aynı günlerde İsviçre'de olduğu ortaya çıkmıştı. Courchevel'de kayak tatili yapan Ongun'un masrafları nasıl karşıladığı merak konusu olmuştu. Bu tartışmalar üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri inceleme başlatmıştı. Söz konusu incelemede çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

            107 BİN 547 LİRA ÖDEME YAPILDI
            İncelemeye göre, Ongun kayak otellerinin en pahalı olduğu sömestr tatili dönemi için (23-30 Ocak) 4 kişi 7 gecelik rezervasyon yaptırdı. Bunun için Ongun'un eşine ait hesap üzerinden 107 bin 547 lira ödeme yapıldı. Ancak tatil planlandığı gibi 7 gecede bitmedi. Ongun ve ailesi tatile rezervasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce 22 Ocak'ta Milano'da başladı. Türkiye'ye geri dönüş tarihi ise rezervasyonun bittiği 30 Ocak değil 2 Mart oldu. Yani Ongun ve ailesinin tatilini nerede geçirdiği ve bedelinin nasıl karşılandığı tam olarak tespit edilemedi. Kontrolörler, fazladan geçirilen süreyi Ongun'a sordu ancak net cevap alamadı.



            GERÇEK FİYAT 400 BİN TL'Yİ BULUYOR
            Ongun skandalın patlak verdiği günlerde kendini, "Uludağ tatilinden daha ucuz" diyerek savunmuştu. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Kontrolörler tarafından yapılan incelemede Ongun ailesinin tatilini geçirdiği Les Arcs Panorama tesisinde kayak turizminin en ucuz olduğu Nisan ayında bile 4 kişinin 7 gecelik rezervasyon ücretinin 148 bin lira olduğunu belirledi. Tesisin kayak sezonundaki fiyatının yaklaşık 400 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.

            BEYANDA BULUNMADIĞI EVİN FİYATI 25 MİLYON TL
            Ongun'un skandalı sadece şaibeli tatille bitmedi. İncelemede, yasal zorunluluk olduğu halde Ongun'un hem Beylikdüzü Belediyesi'ndeki hem de İBB'deki görevi süresince (1 Ocak 2017-22 Şubat 2022) mal bildiriminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ongun inceleme sırasında kontrolörlerin talebi üzerine verdiği bildiriminde Beylikdüzü'nde 3 milyon TL değerindeki bir adet konutu, eşi tarafından alınan 300 bin lira değerinde otomobili olduğunu beyan etti. Ancak Ongun ve eşinin banka hesaplarında yapılan incelemede 1,5 yıl içerisinde "Ulus Lotus Evleri Sitesi A8 D2 taksiti ve aidat" adı altında 415 bin lira EFT yapıldığı belirlendi. Ongun'un bildiriminde bu evle ilgili bilgi verilmedi. Ayrıca yapılan piyasa araştırmasında Ongun ailesinin taksitini ödeyip beyanda bulunmadığı evin piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu görüldü.


            HUZUR HAKKI ADI ALTINDA BİNLERCE TL'Yİ GÖTÜRDÜ
            İncelemelerde Murat Ongun'a, yönetim kurulu başkanı olduğu İBB'ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nce fazladan huzur hakkı ödendiği de ortaya çıktı. 2020 yılının ilk altı ayında 8 bin 972, ikinci altı ayında 9 bin 630 lira, 2021 yılının ilk altı ayında 10 bin 443, ikinci altı ayında 11 bin 326 lira aylık huzur hakkı ödenmesi gerekirken bu sınırlar aşıldı. Şirket genel kurulunca alınan kararlara istinaden 2020 yılında aylık 16 bin 500 lira, 2021 yılında aylık 18 bin 650 lira huzur hakkı ödendi. Böylece Ongun'a fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı ödendi. Bu duruma göz yuman şirketin yönetim kurulu üyesi İpek Elif Atayman ve Muhammet Oruç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

                HARCADIĞI KAZANDIĞINDAN FAZLA
                Kontrolörler eşi ve kendisi maaşlı çalışan olduğu halde İsviçre'ye tatile giden Ongun'un gelir gider tablosunu da masaya yatırdı. İncelemeye Ongun ile eşi Gözdem Ongun 2017 ve 2022 arasında toplam 1 milyon 227 bin 428 lira kazandı. Ancak Ongun ailesinin aynı dönemde sadece 3 kalemdeki giderleri (ev taksiti, kredi kartı ödemeleri ve okul ücreti) bile 1 milyon 372 bin 759 lira oldu. Yani Ongun ailesinin sadece 3 kalemdeki harcamaları bile gelirlerinden 150 bin lira fazla olduğu belirlendi. Kontrolörler gelir gider tablosu ortada iken Ongun ailesinin dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de tatil yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı tespitinde bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

                Ongun ailesinin banka hesaplarındaki meçhul para hareketliliği de kontrolörlerin dikkatinden kaçmadı. 1 Mart 2021 ila 28 Aralık 2021 tarihleri arasında eşinin hesabına 403 bin 200 lira havale eden Murat Ongun, 7 Mart 2017 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında da kendi hesabına 198 bin lira yatırdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hem Ongun'un hesabına hem de eşinin hesaplarına özel şahıslar tarafından yapılan 143 bin 840 lira EFT'nin hangi gelir veya alacaklar karşılığı yapıldığı anlaşılamadı. Her iki konuda da Kontrolörlerce Savcılığa gerekli bildirimler yapıldı
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