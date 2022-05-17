takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi

GERÇEK FİYAT 400 BİN TL'Yİ BULUYOR
Ongun skandalın patlak verdiği günlerde kendini, "Uludağ tatilinden daha ucuz" diyerek savunmuştu. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Kontrolörler tarafından yapılan incelemede Ongun ailesinin tatilini geçirdiği Les Arcs Panorama tesisinde kayak turizminin en ucuz olduğu Nisan ayında bile 4 kişinin 7 gecelik rezervasyon ücretinin 148 bin lira olduğunu belirledi. Tesisin kayak sezonundaki fiyatının yaklaşık 400 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.
BEYANDA BULUNMADIĞI EVİN FİYATI 25 MİLYON TL
Ongun'un skandalı sadece şaibeli tatille bitmedi. İncelemede, yasal zorunluluk olduğu halde Ongun'un hem Beylikdüzü Belediyesi'ndeki hem de İBB'deki görevi süresince (1 Ocak 2017-22 Şubat 2022) mal bildiriminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ongun inceleme sırasında kontrolörlerin talebi üzerine verdiği bildiriminde Beylikdüzü'nde 3 milyon TL değerindeki bir adet konutu, eşi tarafından alınan 300 bin lira değerinde otomobili olduğunu beyan etti. Ancak Ongun ve eşinin banka hesaplarında yapılan incelemede 1,5 yıl içerisinde "Ulus Lotus Evleri Sitesi A8 D2 taksiti ve aidat" adı altında 415 bin lira EFT yapıldığı belirlendi. Ongun'un bildiriminde bu evle ilgili bilgi verilmedi. Ayrıca yapılan piyasa araştırmasında Ongun ailesinin taksitini ödeyip beyanda bulunmadığı evin piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu görüldü.
HUZUR HAKKI ADI ALTINDA BİNLERCE TL'Yİ GÖTÜRDÜ
İncelemelerde Murat Ongun'a, yönetim kurulu başkanı olduğu İBB'ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nce fazladan huzur hakkı ödendiği de ortaya çıktı. 2020 yılının ilk altı ayında 8 bin 972, ikinci altı ayında 9 bin 630 lira, 2021 yılının ilk altı ayında 10 bin 443, ikinci altı ayında 11 bin 326 lira aylık huzur hakkı ödenmesi gerekirken bu sınırlar aşıldı. Şirket genel kurulunca alınan kararlara istinaden 2020 yılında aylık 16 bin 500 lira, 2021 yılında aylık 18 bin 650 lira huzur hakkı ödendi. Böylece Ongun'a fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı ödendi. Bu duruma göz yuman şirketin yönetim kurulu üyesi İpek Elif Atayman ve Muhammet Oruç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.