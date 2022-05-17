MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar





HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE SALDIRMASI

Tunceli'de HDP'li bir milletvekilinin polisimize taş atması da suçtur. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamaya asla heves etmesin, bunu aklından dahi geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

MHP bu şuurla, bu inanışla 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçime hazırlanmaktadır. Hainlere Türkiye'yi bırakmayacağız. Ne efendi olacağız ne de uşak. Bizim hedeflerimiz yüksek, başarma azmimiz sınırsızdır. Biz milletimizi ve vatanımızı her zamanki gibi çok seveceğiz. Gönül seferberliğimizin ikinci etabına 13 Mayıs'ta yeniden başlattık. 173 ilçemizde vatandaşlarımızla, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memur ve çiftçilerimizle buluştuk. Kurban Bayramı'na kadar durmayacağız ve gönüllerde olacağız. Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda 3. etaba geçmiş olacağız. İlçe ilçe dolaşıp mesajlarımızı ve hedeflerimizi birer birer anlatan siz değerli milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: GİDİŞAT NORMAL, HAYRA ALAMET DEĞİLDİR.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili süreçlerin başlaması savaşın etkisinin küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir.



Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kur'an'ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir.