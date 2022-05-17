Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin soruları yanıtladı

"AVRUPA YAKASINDA GELECEK 100 YIL YENİ BİR HAVALİMANINA İHTİYAÇ YOK"

İstanbul'un önemli bir hub noktası ve Türk Hava Yollarının büyüyen bir hava yolu şirketi olduğu için kapasitesi yüksek yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ersoy, "İstanbul'a yeni bir havalimanı gerekiyordu. 6 pistin aktif kullanıldığını düşünürsek, gelecek 50 yıl hatta 100 yıl herhangi bir havalimanına Avrupa yakasında ihtiyaç yok, kapasiteyi fazlasıyla karşılayacak seviyede." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda bir pistin acil durumlar için açık tutulacağına dikkati çekerek, "Atatürk Havalimanı'nın bundan sonra 1 taneden fazla piste ihtiyacı hiçbir zaman olmayacak. Sadece sağlık sebebiyle ve yahut fuar vesaire gerekçelerle acil ve özel inişler için kullanılabilir. Çünkü oraya iniş yaptığınız zaman İstanbul'daki trafiği durdurmanız gerekiyor." dedi.