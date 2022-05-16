Tunceli’de polise taş atan HDP’li vekiller hakkında suç duyurusu! Alican Önlü...

Doğan'ın cenazesi 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Almanya'dan uçakla Diyarbakır'a oradan da kara yolu ile Tunceli'ye götürüldü.

Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk uygulama noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunu durdurarak, törene valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu. Aktuluk Mahallesi'nde polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak kara yolu üzerinde oturma eylemi yaptı.

Dağılmayan gruba polis ile jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Daha sonra cenaze aracı güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü. Burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazla müdahale edildi.