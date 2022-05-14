Canan Kaftancıoğlu yerine kukla başkan! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

İL BAŞKANLIĞI YAPAMAZ

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu, ceza süresince il başkanlığı yapamayacak ancak CHP üyeliği devam edecek.

KAFTANCIOĞLU GÖLGE BAŞKAN MI OLACAK?

Yargıtay'ın kararı sonrası İstanbul il yönetiminde kontrolü elden bırakmak istemeyen Kaftancıoğlu'nun gölge başkanlık için aday gösterdiği kulislerde konuşuluyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "Tabii Kaftancıoğlu da kendi koltuğunu bırakmaktan yana değil. Bu nedenle ilk önerinin de ondan geldiği konuşuluyor. Kaftancıoğlu kendi yerine mevcut yönetim kurulu üyesi olan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u önermiş... CHP'lilere göre, "kankası" olan Coşkun, il başkanı olarak atanacak ama ipler Kaftancıoğlu'nun elinde olacak. Bir anlamda "gölge başkan" modeli... Bu modele Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığı, hatta "olur" verdiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay tarafından onanması aslında sürpriz değil, tam tersine CHP'lilerin bile beklediği bir sonuçtu.

Daha fazlasını bekleyen, hatta isteyen CHP'liler bile vardı. Şimdi gözyaşı dökmelerine bakmayın, onların çoğu timsah gözyaşları...

Çünkü Kaftancıoğlu sadece marjinal çıkışlarıyla dışarıdan eleştirilen bir siyasetçi değil, onun saldırgan ve küfürbaz üslubuna, siyasi düşüncesine CHP içinden de karşı çıkan ciddi bir muhalefet grubu var.

En basiti kendilerini "gerçek Atatürkçü" olarak niteleyenler, başından beri Kaftancıoğlu ile yol yürümek istemedi.

Zaten İstanbul İl Başkanı olması da, delegenin iradesiyle değil, Kılıçdaroğlu'nun baskısıyla oldu.