İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye Atatürk Havalimanı tepkisi geldi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZM MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Siyaset alanına terörizmin çekilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Soylu şunları söyledi: "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor."

'MANİPÜLASYON YAPILIYOR'

Biz de il başkanlığı yaptık. Oralardan geldik. Ama biz bu görevleri yaparken devlete katil devlet demedik. Siz siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, hakaret mi etmek istiyorsunuz. Bu da yine ne yaman çelişkidir! Maalesef siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Ben sonucu alayım da, hangi şekilde alırsam alıyım diyorlar. Bu doğru değil. İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor.