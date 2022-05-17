İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor?

Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde yaptığı basın açıklamasında, iki gündür sosyal medya üzerinden muhalefetin Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamalarını şaşkınlık ve hayretle izlediklerini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalınamayacağını belirten Kurum, eleştirilerin mesnetsiz, amacının belli olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin talepleri doğrultusunda projelerine devam edeceklerini bildiren Kurum, "Onlar tehdit etmeye devam etsinler ama biz hedeflerimizi, projelerimizi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, millet bahçesinin 1900'lü yıllarda Türkiye'nin ilk havalimanı olarak hizmete giren toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda olduğunu hatırlattı.

Atatürk Havalimanı iken burada yaşanan trafik problemi, hava ve gürültü kirliliği nedeniyle milyonlarca vatandaşın rahatsızlığını dile getirdiğini anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonu kapsamında İstanbul Havalimanı'nın yapıldığına işaret etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nın bir pistinin acil durumlar için kullanılmak üzere bırakılıp, İstanbul'a toplamda 5 bin metrekare yeşil alan kazandırılacağı müjdesini milletle paylaştığını anımsattı.

Bu kapsamda projeleri hızlı bir şekilde başlattıklarını belirten Kurum, projenin hem şehircilik hem çevre açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Şehrin içindeki havalimanlarının taşınmasına ilişkin dünyadan örnekler veren Kurum, "Gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek doğa gerek çevre açısından da bu tesislerin taşınması çok çok önemli. 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte veriler yüzde 30-40 buradaki trafik yoğunluğunun azaltıldığını söylüyor. Yine karbondioksit emisyonlarına baktığınızda 2018 yılında 1 milyon ton karbondioksit emisyonu varken, şu an 75 bin tona düşmüş yani yüzde 10'un da altına düşmüş durumda." ifadelerini kulandı.