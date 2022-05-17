İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor?

İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu gelişmelerin ardından 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
Türkiye'nin tüm illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.
Millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılacak.
İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı.
132 bin 500 ağaç
Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan dev millet bahçesinde, 132 bin 500 ağaç olacak.
5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil koridor
Böylece, Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak.
İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çalışmaların başladığı millet bahçesinde ilk fidan dikim töreni için de geri sayım başladı.