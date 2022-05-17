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    • Haberler
    • 18.05.2022 10:00
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    • 18.05.2022 10:00
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    İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor?

    İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu gelişmelerin ardından 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi özellikleri nedir?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    Türkiye'nin tüm illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

    Millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılacak.

    İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı.

    132 bin 500 ağaç

    Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan dev millet bahçesinde, 132 bin 500 ağaç olacak.

    5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil koridor

    Böylece, Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak.

    İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Çalışmaların başladığı millet bahçesinde ilk fidan dikim töreni için de geri sayım başladı.

        İlk fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle, Türkiye'nin en büyük millet bahçesine ilk fidan dikiminin yapılması bekleniyor.

        Proje kapsamında neler var

        İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

        Dünyanın konuşacağı millet bahçesi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde yaptığı basın açıklamasında, iki gündür sosyal medya üzerinden muhalefetin Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin açıklamalarını şaşkınlık ve hayretle izlediklerini söyledi.

        Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalınamayacağını belirten Kurum, eleştirilerin mesnetsiz, amacının belli olduğunu ifade etti.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin talepleri doğrultusunda projelerine devam edeceklerini bildiren Kurum, "Onlar tehdit etmeye devam etsinler ama biz hedeflerimizi, projelerimizi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kurum, millet bahçesinin 1900'lü yıllarda Türkiye'nin ilk havalimanı olarak hizmete giren toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda olduğunu hatırlattı.

        Atatürk Havalimanı iken burada yaşanan trafik problemi, hava ve gürültü kirliliği nedeniyle milyonlarca vatandaşın rahatsızlığını dile getirdiğini anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonu kapsamında İstanbul Havalimanı'nın yapıldığına işaret etti.

        Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nın bir pistinin acil durumlar için kullanılmak üzere bırakılıp, İstanbul'a toplamda 5 bin metrekare yeşil alan kazandırılacağı müjdesini milletle paylaştığını anımsattı.

        Bu kapsamda projeleri hızlı bir şekilde başlattıklarını belirten Kurum, projenin hem şehircilik hem çevre açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Şehrin içindeki havalimanlarının taşınmasına ilişkin dünyadan örnekler veren Kurum, "Gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek doğa gerek çevre açısından da bu tesislerin taşınması çok çok önemli. 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte veriler yüzde 30-40 buradaki trafik yoğunluğunun azaltıldığını söylüyor. Yine karbondioksit emisyonlarına baktığınızda 2018 yılında 1 milyon ton karbondioksit emisyonu varken, şu an 75 bin tona düşmüş yani yüzde 10'un da altına düşmüş durumda." ifadelerini kulandı.
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