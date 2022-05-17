Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

Son dönemde sık sık gündeme gelen stokçu ve fırsatçıların biri de Ankara'da ortaya çıktı.

ANKARA'DA ÇAY FIRSATÇISI RAFLARI BOŞALTTI

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.