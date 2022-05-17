Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

KAMERALARA YANSIDI
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
KAMERALARA YANSIDI
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
EKİPLER CEZAYI KESTİ
Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.