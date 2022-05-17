Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2022 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 11:54
    ABONE OL

    Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

    Fırsatçılar yine sahneye çıktı! Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper marketin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri markete ceza kesti.

    Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

    Son dönemde sık sık gündeme gelen stokçu ve fırsatçıların biri de Ankara'da ortaya çıktı.

    ANKARA'DA ÇAY FIRSATÇISI RAFLARI BOŞALTTI
    Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.

    KAMERALARA YANSIDI
    Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

    Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Güncel Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...
            SON DAKİKA