Bakan Bozdağ'dan NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin flaş açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin NATO üyeliğine müracaat eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin tutumu tartışılmaktadır, Türkiye'nin tutumunda bir sıkıntı yoktur. Türkiye doğru bir tutum takınmıştır. NATO ne Kıbrıs Harekatı'nda ne Suriye'deki olaylarda Türkiye'ye hiçbir şey vermedi. Şimdi Ukrayna'ya her şeyi veriyorlar, bize verilen sözlerin tutulması sözden daha kıymetlidir. 1960'lardan beri Avrupa Birliği'nin kapısında olan Türkiye'yi alacağız dedikleri halde her defasında oyun içerisinde kural değiştirdiler.

Her defasında Türkiye'ye karşı verilen sözü tutmayanlar Türkiye bütün hükümleri yerine getirildiği halde acil davranmayanlar ortada Türkiye'ye karşı ikiyüzlü siyaseti görüyoruz. Şu anda Avrupa'da birçok ülke, terör örgütlerine karşı aleni destek veriyor bunların başında da bir İsveç geliyor. Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerin daha bir tanesini bile iade etmedi. İşin ucunda Türkiye'ye herkes sözlerin en güzelini söylüyor, Türkiye'yi değerlendirenler artık Türkiye geldiği noktayı görerek değerlendirsinler. Terör örgütlerini tercih edenler, Türkiye'nin tercihlerini değil kendi tercihlerinin yanlışlığını görsün, görmezlerse zaman kaybetmiş olurlar."

PİYASA SPEKÜLATÖRLERİ VE STOKÇULARA CEZALAR ARTACAK

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, asılsız haber yayanlar, propaganda ve manipülasyon yollarına başvuranlar ve sokaklarda fiyatlar artsın diye düşünen stokçulara yönelik cezaların artacağını söyledi. Bozdağ'ın açıklaması şöyle:



"Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesinde fiyatları etkileme suçu ile 240 maddesinde topçuluğu düzenleyen maddeler de cezaların alt ve üst sınırını artıran yeni bir düzenleme götürüyoruz. Buna göre işçi ücretlerini veya besin ve mallarını değerinin artmasını sağlamak için asılsız haber yayanlarla ilgili ceza 3 aydan 3 yıla çıkıyor. Eskiden 3 aydan 2 yıla kadardı, şimdi bir yıldan üç yıla kadar olacak. Propaganda, manipülasyon yollarına başvurmak yoluyla olursa bu ceza yarı oranında artacak Eğer simsarlar, tellallar kamu görevi yapanlar telefondan artırılırsa yarı oranında daha artacak, sokaklarda fiyatlar artsın diye düşünen stokçular olduğunda aynı şekilde cezaları artırıyoruz."