Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok

3.500 İŞLEM İPTAL EDİLDİ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3.500 harç işleminin iptal edildiğine dikkat çekerek, "Tüketici kanunlarına alım-satım konusunda koruyucu hükümler konulmalı. Bu hâkim durumu kötüye kullanmak, fırsatçılıktır. Hukukçular bir araya gelip bunun adını koymalı, yasal düzenleme yapılmalı. Vatandaşın mülküne kimse müdahale edemez. Evim beş milyon lira dediğinde kimse bir şey diyemez. Ancak sabah 1.5 milyon olan daireyi öğlen 2 milyon liraya çıkarmak ahlaki değil. Faizlerin düşürüldüğü sabah bu tabloyla karşılaştık. Aynı gün yüzlerce emlakçı arkadaşımız aradı. Tapudayken 300-500 bin lira fazla isteyen, imza atmayan satıcılarla karşılaşıldı. Harç yatırılmış, tapuda imzaya gidilmiyor, işlemler iptal ediyor. Alıcı mağdur oluyor. Ekonomiyi baltalamaya kimsenin hakkı yok. Biz de oda olarak vergi daireleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Fahiş fiyat artışına gidenleri portföyümüze almayacağız" dedi.