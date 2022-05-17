Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Fiyat değişimlerini yakından izlediklerini, fiyat artışı yapan 65 bin kişi saptadıklarını ve fırsatçılığına izin vermeyeceklerini söyleyen Nebati, toplantıda fiyat artışı yapan yaklaşık 65 bin kişi tespit ettiklerini ve kişilerin yüzde 10-30 arasında fiyat yükselmesine sebep olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.
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Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Herkesin meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz" ifadelerini kullandı. Nebati daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
BAKANLIK 81 İLDE SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı konut fiyatlarında fahiş artışla ilgili inceleme yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle işbirliği yaparak saha çalışması başlattı. Fahiş fiyat artışı yapan bireyseller de dâhil 65 bin kişi tespit edildi.