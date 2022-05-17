Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.