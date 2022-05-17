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    • 17.05.2022 12:38
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanlığı, Bursa'da 3 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

    Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, fedai (canlı bomba) eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

    TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud gözaltına alındı.
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        Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
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