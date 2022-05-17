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    • 17.05.2022 08:43
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    Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

    Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
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