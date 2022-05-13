PKK'nın sözde imamlarıyla ilgili mahkemeden İBB'ye flaş yazı! Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının hesabı sorulacak





Mahkeme Başkanı, sanık Ekrem Baran'a telefonunda ele geçirilen "İBB Sultan" ile yazışmalarında bahsi geçen 272 kişilik listenin dosyaya gönderildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı, "Jandarmanın yaptığı araştırmaya göre bu liste içinde çok sayıda örgüt üyesi olduğu tespit edilmiş. Ne diyorsunuz?" diye sordu. Sanık Ekrem Baran ise "O isimlerin hiçbirini tanımıyorum. İhtiyaç sahibi insanların isimleri vardı. Hatta ben, 100 TL'lik yardım kartı gönderdikleri için 'İmamoğlu kendi propagandasını mı yapıyor, 1 kilo et bile gelmiyor bu kartla' diyerek serzenişte bulunmuştum. Bizim lehimize olan bu konuşmalara hiç yer verilmemiş" dedi. Ekrem Baran'ın avukatı Fırat Epözdemir ise "İBB Sultan isimli kişinin ses kaydı dökümlerinin tamamının dosyaya getirilmesini talep ediyoruz. Bu 272 kişilik listeden 7'si hakkında soruşturma veya davalar bulunmaktadır. 19 kişinin ise yakınları hakkında soruşturma veya dava açılmış. Bu da gösteriyor ki iddialar çökmüştür" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Daha sonra söz verilen sanık Rıza Oğur ise suçlamaların mesnetsiz olduğunu belirterek "Suç oluşturacak bir eylemde bulunmadım. Derneğimiz hiçbir zaman İBB'den yardım almadı. Derneğimiz yardıma muhtaçlar için zaman zaman kurumlarla irtibat sağladı, bunlardan biri de İBB'dir. Derneğimiz burada yardım için aracı durumdadır" dedi. Mahkeme Başkanının "Derneğin saymanı mısınız?" sorusuna Oğur, üç senedir saymanlık yapmadığını, derneğe belli başı bir para gelmediğini belirterek "Kişi başı 10 TL veriyorduk, bizim gelirimiz ne olurdu ki" dedi. Tutuklu sanık Mehmet Emin Aslan ise savunmasında "Ben gerçekten yardıma muhtaçken başkasına yardım etmem olanaksızdır ve söz konusu değildir. Benim adıma açılmış 10'dan fazla icra davası varken ve borçlu bir durumdayken yardım etmem mümkün değil. Mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.