Başkan Erdoğan'ın hizmete açtığı Rize-Artvin Havalimanı ile Rizeliler sevinç ve gurur bir arada yaşandı





HAYALLER GERÇEK OLDU

Havalimanını kullanan yolcularından Fatih Sultan Saruhan "10 yıl öncesine kadar 'Rize'ye havalimanı olsa ne güzel olurdu' derdik. Ama bu sadece hayaldi. Hatta başkalarının yanında dediğimiz zaman bize, 'buralarda havalimanı mı olur? Her taraf dağ, devlet denizi mi dolduracak?' diye gülerlerdi. Ama o deniz dolduruldu, havalimanı oldu. Hayallerimiz gerçek oldu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Rizeli hemşerilerimiz şu anda bu gururu yaşıyor. Bende bu gururu yaşayabilmek için biletimi alıp, arkamdaki uçakla Rize'ye geldim. Zaten memleketim burnumda tütüyordu. Sebep olanlardan rabbim razı olsun" dedi.