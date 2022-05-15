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    • 16.05.2022 02:22
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    Hakimler ve Savcılar Kuruluna 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli personel alımı yapılacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hakimler ve Savcılar Kuruluna 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte tüm detaylar...

    AA
    Hakimler ve Savcılar Kuruluna hizmetli alımı

    Hakimler ve Savcılar Kuruluna 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak, posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

    Adaylar, 30 Mayıs-3 Haziran'da "www.hsk.gov.tr" adresinde yer alan "2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurarak gerekli belgelerle başvuruda bulunacak.

    2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucu ile öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak.

    Adaylar, başvuruya ilişkin detaylara kurumun internet sayfasından ulaşabilecek.

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