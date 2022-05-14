Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: GÖKTÜRK-'in gözünden 1 Rize-Artvin Havalimanı

Rize - Artvin Havalimanı açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış sonrası Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.
"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.
YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP
3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.