Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Rize - Artvin Havalimanı'na THY seferleri başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli uçuşlara başladı. THY ve AnadoluJet, haftanın her günü İstanbul ve Ankara'dan Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli uçuş düzenleyecek.
Türkiye'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2'nci, dünyada ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na uçuşlar başladı. 2017 yılında projelendirilerek yapımına başlanan ve beş yıllık bir süre zarfında tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş, THY'nin TK2538 sefer sayılı Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçağıyla gerçekleşti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacağı belirtildi.