Rize-Artvin Havalimanı’nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı

AĞBABA'DAN 3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ ALGISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak algı operasyonu başlattı. Ağbaba sosyal medyadan "Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise "Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor" demeye başladı. Sadece Rize Artvin'de değil, Çanakkale'de köprü de tabiricaizse boş duruyor. Bu projeye en çok 5'li çete sevindi. Gelsin bedava paralar" ifadelerini kullandı.