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    • Ekonomi
    • 15.05.2022 21:49
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    • 15.05.2022 21:49
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    Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı

    Açılışı dün gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi. Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi. laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğu yalanını sosyal medyadan bozmuştu.

    Rize-Artvin Havalimanı’nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.

    Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

    Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi. İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.-

    Dünyanın 5. deniz üzerindeki havalimanı Rize-Artvin Havalimanı dün açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapan isimler oldu. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılışı sonrasında CHP'li kimi isimler algı operasyonuna girişti.

        AĞBABA'DAN 3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ ALGISI
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak algı operasyonu başlattı. Ağbaba sosyal medyadan "Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise "Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor" demeye başladı. Sadece Rize Artvin'de değil, Çanakkale'de köprü de tabiricaizse boş duruyor. Bu projeye en çok 5'li çete sevindi. Gelsin bedava paralar" ifadelerini kullandı.

        CHP MİLLETVEKİLİ VE ÇÖMEZ DE ALGI OPERASYONUNA DÂHİL OLDU
        CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ağbaba gibi algı operasyonunu sürdürdü. Bulut sosyal medya hesabından, "Yıllık 3 milyon yolcu garantili olarak işletmeye açılan Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul- Rize gidiş dönüş bileti sadece 1327 liracık! Garanti edilen yolcu sayısı tutmazsa aradaki fark milletin cebinden çıkacak" dedi.

        BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "SİZLERİ YALANLARINIZLA BAŞBAŞA BIRAKIYORUZ. SİZİN VELİNİZ KİM?"
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Turhan Çömez'in yazdıklarının ekran görüntülerini paylaşarak üçünü de yalanladı. Rize-Artvin Havalimanı'nın yolcu garantisi olmadığını belirten Bakan Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

            "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?"

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            Haberler Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı
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