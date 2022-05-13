DHKP-C soruşturmalarında itirafçılardan şok ifadeler: Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden yardım aldık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin verdikleri ifadelerde çarpıcı detaylar yer alıyor.
Şüphelilerden U.B.H, 15 Mart 2015'te sol örgütlerin katılımı ile "15 Mart Gazi ve Ümraniye Şehitleri Yürüyüşü" düzenlendiğini ve yürüyüşün olaysız şekilde sona erdiğini söyledi.
İfadesinde, yürüyüşün ardından taşkınlık çıkaran gruba polisin müdahale ettiğini anlatan U.B.H, buradaki molotofkokteyli malzemelerinin alınması için parayı o dönem Ataşehir Belediyesinde çalışan Y. Ç'nin verdiğini öne sürdü.
U.B.H, Temmuz 2015'te polisle çatışmaya giren Günay Özarslan'ın öldürülmesini protesto etmek için Sultangazi'de düzenlenen eylemlere katılmak amacıyla yine Y.Ç'nin Ataşehir Belediyesi'nden araç ayarladığını iddia etti.
Örgütteki kişilerin Ataşehir Belediyesinden tehdit ile maddi yardım istediğini savunan U.B.H, şu iddialarda bulundu:
"Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğim dönemde, Y.Ç, N.Ç ve S.K, Ataşehir Belediyesinden tehdit yoluyla maddi yardım istiyorlardı. Toplanan paraları alıp mahalleden ayrılıyorlardı. Nereye harcadıklarını tam olarak bilmiyorum. Eylemlerde kullandığımız malzemelerin parasını Y. Ç'den alıyorduk."
Terör örgütünce yapılan anma, kamp, eylem, piknik gibi faaliyetlerde kullanılan araç ve akaryakıtların Ataşehir Belediyesi'nde görevli, "Hasan" isimli bir kişiden aldıklarını belirten U.B.H, örgüte ait "Halk Cephesi Derneği"nin tüm malzemelerinin yine bu belediye tarafından alındığını söyledi.
"ÖRGÜTÜN YOK OLMASINI İSTİYORUM"
U.B.H, örgüte katılma kararının hayatı boyunca verdiği en kötü karar olduğunu anlatarak, "Çocukluğumun ve cahilliğimin sebebiyle almış olduğum bu karar geleceğimi etkilemektedir. Çok pişmanım. Örgütün dağılmasını hatta yok olmasını istiyorum." dedi.
Şüpheli H.S. de DHKPC'ye ait "Gençlik Federasyonu"nun o dönemki sorumlusunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla olduğunu söyledi.