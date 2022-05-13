DHKP-C soruşturmalarında itirafçılardan şok ifadeler: Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden yardım aldık





Örgütteki kişilerin Ataşehir Belediyesinden tehdit ile maddi yardım istediğini savunan U.B.H, şu iddialarda bulundu:

"Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğim dönemde, Y.Ç, N.Ç ve S.K, Ataşehir Belediyesinden tehdit yoluyla maddi yardım istiyorlardı. Toplanan paraları alıp mahalleden ayrılıyorlardı. Nereye harcadıklarını tam olarak bilmiyorum. Eylemlerde kullandığımız malzemelerin parasını Y. Ç'den alıyorduk."

Terör örgütünce yapılan anma, kamp, eylem, piknik gibi faaliyetlerde kullanılan araç ve akaryakıtların Ataşehir Belediyesi'nde görevli, "Hasan" isimli bir kişiden aldıklarını belirten U.B.H, örgüte ait "Halk Cephesi Derneği"nin tüm malzemelerinin yine bu belediye tarafından alındığını söyledi.

"ÖRGÜTÜN YOK OLMASINI İSTİYORUM"

U.B.H, örgüte katılma kararının hayatı boyunca verdiği en kötü karar olduğunu anlatarak, "Çocukluğumun ve cahilliğimin sebebiyle almış olduğum bu karar geleceğimi etkilemektedir. Çok pişmanım. Örgütün dağılmasını hatta yok olmasını istiyorum." dedi.

Şüpheli H.S. de DHKPC'ye ait "Gençlik Federasyonu"nun o dönemki sorumlusunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla olduğunu söyledi.