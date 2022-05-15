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    • 15.05.2022 13:34
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

    Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 108 el bombası, 2 adet RPG-7 bomba atar, 1 uçaksavar silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-4 keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü ele geçirildi.

    Bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri, 18 kullanıma hazır basma düzeneği, gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 jeneratör ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
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    Haberler Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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