Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri, 18 kullanıma hazır basma düzeneği, gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 jeneratör ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.