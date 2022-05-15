Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açtı:

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize- Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir.

Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var.

Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

Bölgemiz büyük ve güçlü Türkiye'mizin 2053 vizyonumuzun aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 2 asırlık tarihi ile büyük bir başarı hikayesidir. İçinde emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi, ruhu barındırır.

Darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla Türkiye'yi oyaladılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik.

Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz.