Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Uzman isim A Haber'de açıkladı: 10 katlı bina yüksekliğinde koruma!





10 KATLİ BİR BİNA YÜKSEKLİĞİNDE KORUMA VAR

Mimaride Doğu Karadeniz motiflerinin bulunduğu açıklayan ve iklim değikliğine göre planlama yapıldığını dikkat çeken Karasu sözlerini şu şekilde devam etti:



İklim değişikliği de dikkat alınarak en derin yeri 27 metre olacak şekilde ve bu taş blokların üst kotu da 9 metre kronman betonun üst kotu 10 metre olarak belirlendi. 10 katlı bir bina yüksekliğinde bir koruma var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına saatler kalan havalimanıyla ilgili merak edilenleri A Haber ekranlarında açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın konuğu oldu. Açılışına saatler kalan Rize-Artvin Havalimanı'nda yapılan yayında Karaismailoğlu, yeni havalimanına ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İşte Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı.



MİMAR SİNAN TEKNİĞİ

Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.