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    • 14.05.2022 12:13
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    Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Uzman isim A Haber'de açıkladı: 10 katlı bina yüksekliğinde koruma!

    Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor. A Haber canlı yayınında projenin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Karasu, çalışmaların 2017 Nisan ayından önce başladığını belirtti. Havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde bir koruma duvarı yapıldığına dikkat çeken Karasu, "İklim değişikliği de dikkat alınarak en derin yeri 27 metre olacak şekilde ve bu taş blokların üst kotu da 9 metre kronman betonun üst kotu 10 metre olarak belirlendi." dedi.

    takvim.com.tr
    Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı?

    Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor.

    Denize dolgu yöntemiyle yapılan mühendislik harikası havalimanlarından dünyada 2'si ülkemizde olmak üzere toplam 5 tane var.

    NEDEN DENİZE DOLGU YAPILDI
    A Haber canlı yayınına katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Karasu, Rize'de 4 km uzunluğunda bir alan bulunmadığı için Rize-Artvin Havalimanı'nın denize dolgu tekniği ile bir havalimanı yapıldığını belirtti.



    Özellikle denizdeki dalgaların hesaplandığına dikkat çeken Karasu, "Nisan 2017'de ilk çalışmalar başladı ama öncesi batımetri ve sondaj çalışmaları, dalga analizi yapıldı. Kaç metrelik dalgalar burada olacak, havalimanın nasıl koruruz. Hem eğimden hem de bölgeden dolayı oldukça büyük dalgaları maruz kalabilecek bir alan burası. Farklı kaynaklardan yaklaşık 30 yıllık bir dalga verisi analiz edildi. Yapılan hesaplamalarda 8 metre ve 11-12 saniye periyodlu dalgalara maruz kalacağı belirlendi." dedi.



        Dalga hesaplamalarının ardından bunlara karşı koyacak taşların deneyler sonrası seçildiğini belirten uzman isim, "Bu dalgalara karşı koyacak taş blokların seçimi gerekiyordu. Birçok farklı blok çeşidi arasından X bloklarla çalışmaya karar verildi. Bunların deneylerine geçildi. Deneyler sonrasında taş büyüklükleri ve ağırlıklarına karar verildi. Taşlar yaklaşık 44 ton ağırlığında ve 3.8 metre yüksekliğinde. Havalimanında 20 bin 500 adet X blok bulunuyor. Her biri dalgıç marifeti ve 300 tonluk bir vinç yardımıyla yerleştirildi." ifadelerini kullandı.



        10 KATLİ BİR BİNA YÜKSEKLİĞİNDE KORUMA VAR
        Mimaride Doğu Karadeniz motiflerinin bulunduğu açıklayan ve iklim değikliğine göre planlama yapıldığını dikkat çeken Karasu sözlerini şu şekilde devam etti:

        İklim değişikliği de dikkat alınarak en derin yeri 27 metre olacak şekilde ve bu taş blokların üst kotu da 9 metre kronman betonun üst kotu 10 metre olarak belirlendi. 10 katlı bir bina yüksekliğinde bir koruma var.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına saatler kalan havalimanıyla ilgili merak edilenleri A Haber ekranlarında açıkladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın konuğu oldu. Açılışına saatler kalan Rize-Artvin Havalimanı'nda yapılan yayında Karaismailoğlu, yeni havalimanına ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

        İşte Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

        Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı.

        MİMAR SİNAN TEKNİĞİ
        Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.

        DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ
        Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi. Havalimanını Karadeniz'in şiddetli dalgalarından korumak için dış koruyucu mendirek inşa edildi. 7 kilometrelik mesafeden taşınan her biri 8 ile 10 tona varan ağırlıklardaki milyonlarca taş, kamyonlar ve gemilerle taşınıp ortalama derinliği 17,5 metre olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından 300 tonluk vinçle 35 ve 45 ton ağırlığındaki 20 bin 500 adet 'x blok elemanı' dalgıçlar tarafından deniz altına yerleştirildi. Deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılan havalimanında, 304 kazık üzerine de 76 yaklaşım ışığı konuldu.

        ÜSTYAPIYA GEÇİLDİ
        PAT sahaları olarak adlandırılan pist, apron ve taksi yolları ve bina dolgularının tamamlanıp ön yüklemede oluşabilecek oturma miktarı sağlandıktan sonra üstyapı imalatlarına geçilen havalimanında, üstyapı kesitlerindeki aşağıdan yukarıya doğru; 500 bin metrekare kırmataş temel ve alt temel ile bitümlü temel, binder imalatları yapıldı. Son olarak final tabakası olan özel esneme özellikli taş mastik asfalt pist imalatının gerçekleştirildiği havalimanında zeminleri güçlendirmek için Türkiye'de ilk defa 810 bin metrekare alanda 3 sıra zemin oturmalarını önleyecek nitelikte geogrid malzeme kullanıldı.

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        Haberler Güncel Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Uzman isim A Haber'de açıkladı: 10 katlı bina yüksekliğinde koruma!
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