Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Uzman isim A Haber'de açıkladı: 10 katlı bina yüksekliğinde koruma!

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı bugün hizmete giriyor.
Denize dolgu yöntemiyle yapılan mühendislik harikası havalimanlarından dünyada 2'si ülkemizde olmak üzere toplam 5 tane var.
NEDEN DENİZE DOLGU YAPILDI
A Haber canlı yayınına katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Karasu, Rize'de 4 km uzunluğunda bir alan bulunmadığı için Rize-Artvin Havalimanı'nın denize dolgu tekniği ile bir havalimanı yapıldığını belirtti.
Özellikle denizdeki dalgaların hesaplandığına dikkat çeken Karasu, "Nisan 2017'de ilk çalışmalar başladı ama öncesi batımetri ve sondaj çalışmaları, dalga analizi yapıldı. Kaç metrelik dalgalar burada olacak, havalimanın nasıl koruruz. Hem eğimden hem de bölgeden dolayı oldukça büyük dalgaları maruz kalabilecek bir alan burası. Farklı kaynaklardan yaklaşık 30 yıllık bir dalga verisi analiz edildi. Yapılan hesaplamalarda 8 metre ve 11-12 saniye periyodlu dalgalara maruz kalacağı belirlendi." dedi.