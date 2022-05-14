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    • 15.05.2022 00:55
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    Son dakika: Berlin'de 3'lü zirve! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.


    "PKK'YA AÇIK DESTEK VERİYORSUNUZ"
    Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



        NATO KARARI
        Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin resmi bir açıklama veya değerlendirme yapılmamıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: "OLUMLU DÜŞÜNCEDE DEĞİLİZ"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi


        TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
        Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Son dakika: Berlin'de 3'lü zirve! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü
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