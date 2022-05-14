Son dakika: Berlin'de 3'lü zirve! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN: "OLUMLU DÜŞÜNCEDE DEĞİLİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi



TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ

Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.



