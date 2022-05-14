Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer bugün saat 10.30'da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.
İstanbul'dan Rize'ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.
Öte yandan uçağın ilk iniş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
MİMAR SİNAN TEKNİĞİ
Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı.