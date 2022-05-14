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    • Güncel
    • 14.05.2022 20:08
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    • 14.05.2022 20:21
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    Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın 'NATO' kararına ilişkin açıklama: PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek veriyorlar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararına ilişkin "PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" açıklamasında bulundu.

    Türkiye’den İsveç ve Finlandiya mesajı! PKK...

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Bu iki ülkenin PKK ve YPG'ye açıkça destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bunlar terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.



    NATO KARARI
    Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin resmi bir açıklama veya değerlendirme yapılmamıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN: "OLUMLU DÜŞÜNCEDE DEĞİLİZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.



        TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
        Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

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