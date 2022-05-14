Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın 'NATO' kararına ilişkin açıklama: PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek veriyorlar

BAŞKAN ERDOĞAN: "OLUMLU DÜŞÜNCEDE DEĞİLİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.