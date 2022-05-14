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Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi. İşte açılıştan tarihi kareler.

14.05.2022 16:14 - Son Güncelleme: 14.05.2022 16:46
Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile açılışını yaptığı Rize-Artvin Havalimanı'na gitti. Başkan Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

LİDERLERİN UÇAKLARI SU TAKI İLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, açılış öncesi havalimanında su takı ile karşılandı.

Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Başkan Erdoğan, açılış konuşmalarının ardından mevkidaşıyla birlikte Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

DÜNYANIN SAYILI ÖRNEKLERİ ARASINDA
3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

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