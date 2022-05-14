Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi

DÜNYANIN SAYILI ÖRNEKLERİ ARASINDA

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.