Rize-Artvin Havalimanı açılışından tarihi görüntüler! Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi. İşte açılıştan tarihi kareler.
14.05.2022 16:14 - Son Güncelleme: 14.05.2022 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile açılışını yaptığı Rize-Artvin Havalimanı'na gitti. Başkan Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi.
Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Başkan Erdoğan, açılış konuşmalarının ardından mevkidaşıyla birlikte Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
DÜNYANIN SAYILI ÖRNEKLERİ ARASINDA
3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.