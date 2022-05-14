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    Kripto para piyasalarındaki kayıplar rekor seviyeye ulaştı! 24 saatte 1 trilyon dolar uçtu

    Kripto para piyasalarındaki kayıplar rekor seviyeye ulaştı. Son 24 saatte yatırımcıların 1 trilyon doları buharlaştı. Kolay para Türkiye'de de yatırımcıları cezbetti. Her 12 kişiden biri, kripto işlemlere girdi. Israrlı uyarılar da fayda etmedi. Milyar dolarlar göz göre göre uçup gitti.

    1 trilyon dolar uçtu

    Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm dijital paralar çakıldı. LUNA ve UST'de yaşanan kayıplar, piyasaları batırdı.

    Sadece son bir günde küresel kripto piyasası 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı. türk yatırımcının zararı henüz belli değil...

    LUNA ARTIK ÇÖP
    Terra Luna Coin, yüzde 99.99 düşerek değeri sıfıra yaklaştı. 1 dolarlık USDTether coinindeki düşüş de durdurulamadı.
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        Haberler Güncel Kripto para piyasalarındaki kayıplar rekor seviyeye ulaştı! 24 saatte 1 trilyon dolar uçtu
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