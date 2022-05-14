Kripto para piyasalarındaki kayıplar rekor seviyeye ulaştı! 24 saatte 1 trilyon dolar uçtu

Sadece son bir günde küresel kripto piyasası 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı. türk yatırımcının zararı henüz belli değil...
Sadece son bir günde küresel kripto piyasası 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşadı. türk yatırımcının zararı henüz belli değil...
EVİNI SATTI CANINA KIYDI
Esenyurt'ta evini 600 bin TL'ye satan emlakçı Eyüp Çobanoğlu, kripto para aldı. Batınca canına kıydı.
TAKVİM BİR YIL ÖNCE UYARDI
Kolay para Türkiye'de de yatırımcıları cezbetti. Her 12 kişiden biri, kripto işlemlere girdi. Israrlı uyarılar da fayda etmedi. Milyar dolarlar göz göre göre uçup gitti.