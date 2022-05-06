Kripto borsalar yangın yeri! ABD borsaları çakıldı Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doge Coin, Solana ve Shiba Inu dibi gördü

BITCOIN AĞIR YARA ALDI

2021 Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin bugün yaşanan sert düşüşle büyük ivme kaybetti. Yüzde 10'a yakın kayıp nedeniyle Bitcoin 35 bin dolar civarlarına geriledi. Bitcoin böylece tarihi zirvesinden yüzde 49 geride işlem görmeye devam ediyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan uzman ve analistler farklı mecralarda yükselişin olacağına dair yorumlarda bulunsalar da yatırımcılar al-sat yaparak para kayıplarını telafi etmenin peşine düşmeye başladı. Bitcoin şu sıralar yüzde 8.5 oranında düşüşle 36 bin 345 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en yüksek 39 bin 835 dolar, en düşük de 35 bin 570 dolar seviyesi görülmüştü.