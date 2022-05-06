Kripto borsalar yangın yeri! ABD borsaları çakıldı Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doge Coin, Solana ve Shiba Inu dibi gördü

Kripto Para piyasaları toparlanma eğilimi gösteremiyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana küçük yükseliş hareketleri yatırımcılar arasında heyecan yaratsa da devamlılığı olmadığı için saman alevi gibi kazançlar siliniyor.
ABD Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı ve Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Fed'in bu kararıyla birlikte kripto para borsalarında küçük yükseliş hareketleri görüldü. Yüzde 5 civarında prim yapan Bitcoin 40 bin Dolar sınırına yaklaşmıştı ama bu durum yine uzun sürmedi. Sosyal medyada uzman ve yatırımcılar yükselişin olacağına inansalar da bu sefer yine yanıldılar.
BORSALARDAKİ DÜŞÜŞ ÇÖKÜŞE ZEMİN HAZIRLADI
ABD borsaları faizin artmasıyla birlikte düşüşünü hızlandırdı. Dow Jones yüzde 3.12 oranında düşüşle 32 bin 997 puan, Nasdaq yüzde 3.25 oranında düşüşle 154.9 puan, S&P 500 ise yüzde 3.56 oranında düşüşle 4146 puan seviyesinden kapandı. Dönem dönem farklı yatırım araçlarıyla korelasyon kuran kripto paralar şimdi de ABD borsalarıyla korelasyonunu yineledi. Dev borsalardaki sert satışlar kripto paralarda deprem yarattı. Bitcoin yüzde 10 civarında düşüş yaşadı ve 39 bin dolar seviyelerinden 35 bin dolara kadar geriledi. Kripto paralar son dönemde ABD borsalarına göre yön izlemeye devam ediyor.
DEV ŞİRKETLERDE DE BÜYÜK KAYIPLAR VAR
ABD'li dev şirketler Amazon ve Tesla'da kayıp yüzde 7'yi aşarken Google, Apple ve Microsoft hisselerinde de kayıplar yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.
BALİNALAR SATIŞA MI GEÇİYOR
Cüzdanlarında Bitcoin olan balinaların bir kısmı küçük satışlar yapmaya başladı. Sert düşüşü desteklemekte yeterli olmasa da balinaların harekete geçmesi kripto para piyasaları açısından olumsuz bir gelişme olarak görülüyor.