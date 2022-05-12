Bitcoin yatırımcılarının uykularını kaçıran tahmin! Bitcoin kaç dolara düşecek? Kabus sürüyor...

Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.
Verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.
Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.
Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.
UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.
BİTCOİN İÇİN BOMBA TAHMİN
ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını belirtti ve tahminini açıkladı.