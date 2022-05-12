Bitcoin yatırımcılarının uykularını kaçıran tahmin! Bitcoin kaç dolara düşecek? Kabus sürüyor...

Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.

Verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.