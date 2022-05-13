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Haberler Ekonomi Terra Luna'da kayıp yüzde 99,99'u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna'da son durum ne?

Terra Luna'da kayıp yüzde 99,99'u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna'da son durum ne?

Son dakika haberi... Son günlerde düşüş trendine giren ve 25 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak 30 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan LUNA'da ise kayıp inanılmaz boyutlara ulaştı. Sadece birkaç gün önce 116 dolardan işlem gören LUNA, yüzde 99,99 kayıpla 0,00004 dolara kadar geriledi. Peki Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Ripple'da son durum ne? İşte kripto piyasalarda güncel durum...

Okan Beltek
takvim.com.tr
13.05.2022 09:37 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:49
Terra Luna’da kayıp yüzde 99,99’u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna’da son durum ne?

Bitcoin fiyatı, hafta başından itibaren devam eden değer düşüşü sonlandırdı.

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Terra Luna’da kayıp yüzde 99,99’u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna’da son durum ne?

Son 24 saatte yüzde 10 artan Bitcoin, tekrar 30 bin dolar seviyesini aştı.

Terra Luna’da kayıp yüzde 99,99’u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna’da son durum ne?

BTC fiyatı, an itibariyle 30 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Terra Luna’da kayıp yüzde 99,99’u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna’da son durum ne?

LUNA'DAN TARİHİ DÜŞÜŞ
Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA'nın düşüşü durmuyor.

Terra Luna’da kayıp yüzde 99,99’u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna’da son durum ne?

0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

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