Terra Luna'da kayıp yüzde 99,99'u aştı! 116 dolardan çakıldı! Şimdi değeri 1 kuruş bile etmiyor... Bitcoin, Ethereum ve Terra Luna'da son durum ne?
Son dakika haberi... Son günlerde düşüş trendine giren ve 25 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak 30 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan LUNA'da ise kayıp inanılmaz boyutlara ulaştı. Sadece birkaç gün önce 116 dolardan işlem gören LUNA, yüzde 99,99 kayıpla 0,00004 dolara kadar geriledi. Peki Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Ripple'da son durum ne? İşte kripto piyasalarda güncel durum...
13.05.2022 09:37 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:49