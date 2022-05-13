2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izin açıklaması...

Binlerce mahkum ve mahkum yakınları CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika araştırmalarını yoğun bir şekilde yapmaya başladı. Covid 19 nedeniyle bu süre sık sık uzatılıyordu ve koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları atılınca yeniden bir uzatma yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Peki Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE açık cezaevi izinleri ile ilgili bir duyuru geldi mi? Mayıs ayının ortaları yaşanırken 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek?